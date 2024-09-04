Белоусов Александр Федотович
Место рожденияП.Суетиха, Иркутская обл, Тайшетский р-н
Дата рождения18.09.35
Дата смерти07.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.35
П.Суетиха, Иркутская обл, Тайшетский р-н
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоусова (Качина) Лидия Григорьевна
Бракосочетание
07.03.1961
Рождение ребёнка
18.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Красноярск
Смерть
07.08.1977