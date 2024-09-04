Белоусов Александр Федотович 18.09.35 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоусов Александр Федотович

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Место рождения

П.Суетиха, Иркутская обл, Тайшетский р-н

Дата рождения

18.09.35

Дата смерти

07.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.35

Отец: Белоусов Федот Андреевич

Мать: Белоусова (Бурнашова) Анна Корнеевна(Карпеевна)

П.Суетиха, Иркутская обл, Тайшетский р-н
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова (Качина) Лидия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
07.03.1961

Жена: Белоусова (Качина) Лидия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Красноярск
Смерть
07.08.1977

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