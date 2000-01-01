Дранишников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дранишников Алексей Александарович
Мать ребёнка: Дранишникова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарецкая Юлия Александровна
Мать ребёнка: Дранишникова Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно