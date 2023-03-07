Астраханцова Парасковья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Парасковья Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Астраханцов Алексей Ерофеев

Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Астраханцов Климент (Климонт) Ерофеев

Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Васса Ерофеева

Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Астраханцов Григорий Ерофеев

Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Ерофей Савин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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