Астраханцова Парасковья Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Астраханцов Алексей Ерофеев
Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Астраханцов Климент (Климонт) Ерофеев
Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Васса Ерофеева
Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Астраханцов Григорий Ерофеев
Отец ребёнка: Астраханцов Ерофей Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795