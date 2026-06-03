Никифор Олимпиевич
мужской, родился 1783, Храброво, Талдомский, Московская область
умер Неизвестно
МатьВарвара Алексеевна1737 г.р.
ОтецКлюев Олимпий Исаевич1748 г.р.
Супруги
Анна СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Калистрат Никифорович1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Клюев Олимпий Исаевич
Мать: Варвара Алексеевна
Храброво, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
1800
Жена: Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Анна Спиридоновна
Храброво, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно