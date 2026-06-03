Никифор Олимпиевич 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Никифор Олимпиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1783, Храброво, Талдомский, Московская область

умер Неизвестно

Мать
Варвара Алексеевна1737 г.р.
Отец
Клюев Олимпий Исаевич1748 г.р.
Супруги
Анна СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Калистрат Никифорович1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Клюев Олимпий Исаевич

Мать: Варвара Алексеевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Бракосочетание
1800

Жена: Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Калистрат Никифорович

Мать ребёнка: Анна Спиридоновна

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
Неизвестно

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