Сурина (Коновалова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурина (Коновалова) Валентина

Сурина (Коновалова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1939

Дата смерти

09.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939

Отец: Коновалов Семен

Мать: Коновалова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Анатолий

Рождение ребёнка
29.10.1958

Дочь: Котлярова (Сурина) Татьяна

Отец ребёнка: Сурин Анатолий

Рождение ребёнка
27.01.1962

Сын: Сурин Игорь

Отец ребёнка: Сурин Анатолий

Смерть
09.07.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.