Сурина (Коновалова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1939
Дата смерти09.07.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939
Отец: Коновалов Семен
Мать: Коновалова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурин Анатолий
Рождение ребёнка
29.10.1958
Дочь: Котлярова (Сурина) Татьяна
Отец ребёнка: Сурин Анатолий
Рождение ребёнка
27.01.1962
Сын: Сурин Игорь
Отец ребёнка: Сурин Анатолий
Смерть
09.07.2004