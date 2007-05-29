Ливенков Григорий
Место рожденияСмоленская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1919
Дочь: Луценко Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
14.02.1922
Дочь: Ливенкова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
26.09.1926
Сын: Левенков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
15.08.1928
Сын: Левенков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боданова Вера Григорьевич
Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Смерть
Неизвестно