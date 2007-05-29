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Ливенков Григорий

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Место рождения

Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1919

Дочь: Луценко Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
14.02.1922

Дочь: Ливенкова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
26.09.1926

Сын: Левенков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
15.08.1928

Сын: Левенков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боданова Вера Григорьевич

Мать ребёнка: Ливенкова Анастасия Алексеевна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Смерть
Неизвестно
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