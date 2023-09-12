Подкорытова Марфа Григорьева 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытова Марфа Григорьева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1784

умерла Неизвестно

Супруги
Подкорытов Иван Гаврилов1782 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Алексей Иванов1806 ст. г.р.
Подкорытов Василий Иванов1810 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Подкорытов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Подкорытов Василий Иванов

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Подкорытова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: (Подкорытова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Подкорытов Никандр Иванов

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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