Подкорытова Марфа Григорьева
женский, родилась 1784
умерла Неизвестно
Супруги
Подкорытов Иван Гаврилов1782 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Алексей Иванов1806 ст. г.р.
Подкорытов Василий Иванов1810 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Подкорытов Алексей Иванов
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Подкорытов Василий Иванов
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Подкорытова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: (Подкорытова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Подкорытов Никандр Иванов
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно