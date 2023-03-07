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Филипп Васильев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Василий Егоров

Мать: Ксения Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Аксинья Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Семен Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1826
Рождение ребёнка
1827

Сын: Степан Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
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