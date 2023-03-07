Филипп Васильев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Василий Егоров
Мать: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Аксинья Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семен Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Андрей Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Смерть
1826
Рождение ребёнка
1827
Сын: Степан Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова