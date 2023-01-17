Белов Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1813
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Белова Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Белова Авдотья Казьмина
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Белова Акулина Иванова
Мать ребёнка: Белова Авдотья Казьмина
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Авдотья Казьмина
Смерть
Неизвестно