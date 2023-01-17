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Белов Иван Гаврилович

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Место рождения

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Белова Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Белова Авдотья Казьмина

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Белова Акулина Иванова

Мать ребёнка: Белова Авдотья Казьмина

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Белов Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Авдотья Казьмина

Смерть
Неизвестно
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