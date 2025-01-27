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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудович (Страшных) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Страшных? Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Страшных?) Антонида Васильевна

Отец ребёнка: Страшных? Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Страшных) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Страшных? Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Страшных) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Страшных? Василий

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