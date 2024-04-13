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Бутусов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около 1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бутусов Иван

Мать: Васильевна, Бутусова Елизавета

Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Работа или профессия
С 1947 по 1948
Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Смерть
Около 1964
Похороны
Около 1964

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