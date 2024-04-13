Бутусов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиОколо 1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Бутусов Иван
Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Работа или профессия
С 1947 по 1948
Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1946-1947-1948 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 103-104
Смерть
Около 1964
Похороны
Около 1964