Жукова (Силаева) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Силаева) Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1964

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1964

Отец: Силаев Виктор Андреевич

Мать: Силаева Нина Павловна

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