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Жукова (Силаева) Ирина Викторовна
Жукова (Силаева) Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1964
Пол
Женский
Отец
Силаев Виктор Андреевич
1931 г.р.
Мать
Силаева Нина Павловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1964
Отец:
Силаев Виктор Андреевич
Мать:
Силаева Нина Павловна
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