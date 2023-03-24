Koljonen Heikki Heikinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1842
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1872
Сын: Koljonen Heikki Heikinpoika
Мать ребёнка: (Partanen) Anna Juhontytär
Рождение ребёнка
10.06.1873
Сын: Koljonen Antti Heikinpoika
Мать ребёнка: (Partanen) Anna Juhontytär
Смерть
Неизвестно