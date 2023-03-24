Koljonen Heikki Heikinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKoljonen Heikki Heikinpoika

Koljonen Heikki Heikinpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1842

Отец: Koljonen Heikki Antinpoika

Мать: Koljonen (Pelkonen) Maria Pekantytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Partanen) Anna Juhontytär

Рождение ребёнка
26.03.1872

Сын: Koljonen Heikki Heikinpoika

Мать ребёнка: (Partanen) Anna Juhontytär

Рождение ребёнка
10.06.1873

Сын: Koljonen Antti Heikinpoika

Мать ребёнка: (Partanen) Anna Juhontytär

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.