Марков Константин Аполлонович
Место рождения
Дата рождения26.10.1980
Дата смерти08.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
30.10.1980
Сын: Марков Александр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.03.1991