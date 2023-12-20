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Марков Константин Аполлонович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1980

Дата смерти

08.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
30.10.1980

Сын: Марков Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.03.1991
Москва, город федерального значения Москва

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