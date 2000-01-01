Трегубова Ксения (Аксинья) Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Ксения (Аксинья) Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Трегубов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова

Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Трегубов Федор Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Трегубов Василий Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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