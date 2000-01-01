Трегубова Ксения (Аксинья) Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова
Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Трегубов Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно