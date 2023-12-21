Янушкевич Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янушкевич Федора

Место рождения

Минская губерния

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Янушкевич Иван Иосифович

Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич

Минская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Янушкевич Антон Иосифович

Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич

Минская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич

Минская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич

Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янушкевич Иосиф Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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