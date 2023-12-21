Янушкевич Федора
Место рожденияМинская губерния
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич
Минская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Янушкевич Антон Иосифович
Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич
Минская губерния
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич
Минская губерния
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Янушкевич Иосиф Григорьевич
Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно