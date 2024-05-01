Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Антоний Александрович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Субботин Александр Антонович

Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1880

Сын: Субботин Прокопий Антонович

Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.

Дочь: (Субботина) Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Субботин Евстафий Антонович

Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович

Смерть
После 1923

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