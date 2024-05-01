Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Субботин Александр Антонович
Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1880
Сын: Субботин Прокопий Антонович
Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.
Дочь: (Субботина) Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Субботин Евстафий Антонович
Отец ребёнка: Субботин Антоний Александрович
Смерть
После 1923