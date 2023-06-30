Мелехова Галина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мелехов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Мелехов Михаил Макарович
Рождение ребёнка
05.01.1931
Сын: Мелехов Владимир Михаилович
Отец ребёнка: Мелехов Михаил Макарович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелехов Михаил Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно