Мелехова Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехова Галина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1912 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мелехов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Мелехов Михаил Макарович

Рождение ребёнка
05.01.1931

Сын: Мелехов Владимир Михаилович

Отец ребёнка: Мелехов Михаил Макарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелехов Михаил Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелехов Михаил Макарович

Смерть
Неизвестно
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