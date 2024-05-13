Афанасьев Иван Иванович 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.07.1917

Жена: Афанасьева (Усачева) Матрена Даниловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Афанасьев Яков Иванович

Мать ребёнка: Афанасьева (Усачева) Матрена Даниловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Развод
1921

Жена: Афанасьева (Усачева) Матрена Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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