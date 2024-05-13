Афанасьев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.07.1917
Рождение ребёнка
20.10.1918
Мать ребёнка: Афанасьева (Усачева) Матрена Даниловна
Развод
1921
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно