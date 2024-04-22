Бронский Степан Фролов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Бронский Фрол Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Бронский Ксенофонт Степанов
Мать ребёнка: Бронская Евдокия Максимова
Бракосочетание
До 1830
Бракосочетание
25.01.1839 ст.
Жена: Бронская Дарья Кононова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно