Бронский Степан Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронский Степан Фролов

Бронский Степан Фролов

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Бронский Фрол Сидоров

Мать: Бронская Акилина Захарова

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Бронский Ксенофонт Степанов

Мать ребёнка: Бронская Евдокия Максимова

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1830

Жена: Бронская Евдокия Максимова

Бракосочетание
25.01.1839 ст.

Жена: Бронская Дарья Кононова

Место жительства
Неизвестно
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close