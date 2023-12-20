Наумов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1906
Дата смерти1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.03.1931
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1947
Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна
Смерть
1966