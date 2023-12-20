Наумов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Яков Михайлович

Наумов Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1906

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1906

Отец: Наумов Михаил Григорьевич

Мать: Наумова (Евсина) Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1931

Сын: Наумов Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1947

Сын: Наумов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Наумова Анна Николаевна

Смерть
1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.