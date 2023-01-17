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Гатина (Махоткина) Ольга Алексеевна
Гатина (Махоткина) Ольга Алексеевна
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Место рождения
Брянск
, город Брянск, Брянская область
Дата рождения
05.05.1959
Пол
Женский
Отец
Махоткин Алексей Платонович
1928 г.р.
Мать
Махоткина (Недоливко) Елена Николаевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1959
Отец:
Махоткин Алексей Платонович
Мать:
Махоткина Елена Николаевна
Брянск
, город Брянск, Брянская область
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