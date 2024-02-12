Бабина Агриппина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бабина Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бабин Иван Макарович
Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно