Бабина Агриппина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Агриппина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бабин Савелий Макарович

Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бабина Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бабин Никифор Макарович

Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бабин Иван Макарович

Отец ребёнка: Бабин Макар Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Макар Семенович

Смерть
Неизвестно
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