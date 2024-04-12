Перваков Нефед Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Нефед Ануфриев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Перваков Ануфрий Феофанов

Мать: Мать Нефед Ануфриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Марья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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