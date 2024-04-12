Перваков Нефед Ануфриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Перваков Ануфрий Феофанов
Мать: Мать Нефед Ануфриев
Место жительства
1705
Коломенский уезд, деревня Тимшина | РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно