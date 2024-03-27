Орлова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.2008
Дочь: Орлова Софья Константивновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.2010
Дочь: Орлова Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Васильевич