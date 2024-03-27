Орлова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
30.09.2008

Дочь: Орлова Софья Константивновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.2010

Дочь: Орлова Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Васильевич

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