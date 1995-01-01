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Ветрова Татьяна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ветров Антон Тимофеевич

Мать: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Римма Степановна

Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Маргарита Степановна

Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Имя Степанович

Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Степан Михайлович

Смерть
1995
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