Ветрова Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Римма Степановна
Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Маргарита Степановна
Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995