Ветрова Татьяна Антоновна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Ветрова Татьяна Антоновна

Автор
ВК
Карамышев В.

женский, родилась 1902

умерла 1995

Отец
Ветров Антон Тимофеевич1852 г.р.
Мать
Митрофанова Анна Филипповна1854 г.р.
Супруги
Черных Степан МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Черных Имя СтепановичНеизвестно г.р.
Черных Маргарита СтепановнаНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ветров Антон Тимофеевич

Мать: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Римма Степановна

Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Маргарита Степановна

Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Имя Степанович

Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Степан Михайлович

Смерть
1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.