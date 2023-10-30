Ветрова Татьяна Антоновна
женский, родилась 1902
умерла 1995
ОтецВетров Антон Тимофеевич1852 г.р.
МатьМитрофанова Анна Филипповна1854 г.р.
Супруги
Черных Степан МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Черных Имя СтепановичНеизвестно г.р.
Черных Маргарита СтепановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Римма Степановна
Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Маргарита Степановна
Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черных Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995