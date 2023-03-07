Булатов Герасим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Герасим Михайлов

Булатов Герасим Михайлов

avatar

Место рождения

Смоленская

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

18.05.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Булатов Михаил Родионов

Мать: Булатова Екатерина (Львова)

Бракосочетание
1810

Жена: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ульяна Герасимова

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Юстиния Герасимова

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Булатов Ермолай Герасимов

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Рождение ребёнка
09.03.1820 ст.

Сын: Булатов Феофан Герасимов

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Булатов Дорофей Герасимов

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Дария Герасимова

Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1840 ст.
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close