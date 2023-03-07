Булатов Герасим Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти18.05.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Бракосочетание
1810
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ульяна Герасимова
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Юстиния Герасимова
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Булатов Ермолай Герасимов
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Рождение ребёнка
09.03.1820 ст.
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Булатов Дорофей Герасимов
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Дария Герасимова
Мать ребёнка: Булатова Ефимия (Анисия) Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1840 ст.
Причина смерти: от чахотки