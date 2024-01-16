Корзникова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Корзников Димитриан Александрович
Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902
Сын: Корзников Пётр Александрович
Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Сын: Корзников Анфал Александрович
Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно