Корзникова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Корзников Димитриан Александрович

Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902

Сын: Корзников Пётр Александрович

Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Сын: Корзников Анфал Александрович

Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Александр Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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