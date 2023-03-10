Гавриков Иван Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридон Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Новиков Никита Иванов
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Кандратей Иванов
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Иван Иванов
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Лев Иванов
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Пётр Иванов
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Татьяна
Смерть
Неизвестно