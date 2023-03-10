Гавриков Иван Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриков Иван Спиридонов

Гавриков Иван Спиридонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридон Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Новиков Никита Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Герасим Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Кандратей Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Лев Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close