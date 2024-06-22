Булгакова Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1990
Дочь: Булгакова-Карлсон Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Булгаков Сергей Борисович
Рождение ребёнка
17.11.1995
Отец ребёнка: Булгаков Сергей Борисович
Рождение ребёнка
24.06.2007
Дочь: Булгакова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Булгаков Сергей Борисович