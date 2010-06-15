Розова Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова Валентина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1926

Дата смерти

15.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розов Венедикт Николаевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.05.1955

Сын: Розов Константин Венедиктович

Отец ребёнка: Розов Венедикт Николаевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Венедикт Николаевич

Смерть
15.06.2010
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