Розова Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1926
Дата смерти15.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розов Венедикт Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1955
Сын: Розов Константин Венедиктович
Отец ребёнка: Розов Венедикт Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2010