Тетерятник Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тетерятник) Ульяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тетерятник) Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ковалева (Тетерятник) Марфа
Мать ребёнка: Тетерятник (Пугачёва) Матрена
Смерть
Неизвестно