Тетерятник Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерятник Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетерятник (Пугачёва) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тетерятник) Ульяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тетерятник) Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ковалева (Тетерятник) Марфа

Мать ребёнка: Тетерятник (Пугачёва) Матрена

Смерть
Неизвестно

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