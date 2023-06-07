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Кузнецов Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1898

Отец: Кузнецов Егор

Мать: Кузнецова Анна Козьмина

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