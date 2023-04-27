Строганова (Бакулева) Софья Андреевна
Место рожденияderevnya Kamgort, Пермский край Россия
Дата рожденияОколо 16.01.1510
Дата смерти01.05.1567
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.01.1510
Отец: Бакулев Андрей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1526
Рождение ребёнка
09.10.1527
Отец ребёнка: Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович
Смерть
01.05.1567