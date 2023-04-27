Строганова (Бакулева) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтроганова (Бакулева) Софья Андреевна

Строганова (Бакулева) Софья Андреевна

Место рождения

derevnya Kamgort, Пермский край Россия

Дата рождения

Около 16.01.1510

Дата смерти

01.05.1567

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.01.1510

Отец: Бакулев Андрей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1526

Муж: Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович

Рождение ребёнка
09.10.1527

Сын: Строганов Яков Аникеевич

Отец ребёнка: Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович

Смерть
01.05.1567

Мы используем куки для улучшения работы сайта.