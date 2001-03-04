Гимазовa Бибисавия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГимазовa Бибисавия

Гимазовa Бибисавия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

04.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гимазов Рифкат Баянович

Отец ребёнка: Гимазов Баян Фарвазович

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Гимазов Мирхат Баянович

Отец ребёнка: Гимазов Баян Фарвазович

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Гимазов Авгат Баянович

Отец ребёнка: Гимазов Баян Фарвазович

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимазов Баян Фарвазович

Смерть
04.03.2001
Янги-Кюч, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close