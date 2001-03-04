Гимазовa Бибисавия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти04.03.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Гимазов Баян Фарвазович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Гимазов Баян Фарвазович
Рождение ребёнка
10.02.1941
Отец ребёнка: Гимазов Баян Фарвазович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2001
Янги-Кюч, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан