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Масягутов Зиянгул

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1792 г.р.
1797 г.р.
1802 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Зиянгулов Ибрагим

Мать ребёнка: не указана

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Зиянгулов Искак

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Зиянгулов Якуп

Мать ребёнка: не указана

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1823
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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