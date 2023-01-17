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Оксенова Александра Андреевна

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Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

25.10.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
21.04.1874 ст.

Муж: Данилов Петр Яковлевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.02.1886 ст.

Дочь: Данилова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Данилов Петр Яковлевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.09.1887

Сын: Данилов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Данилов Петр Яковлевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
25.10.1914 ст.
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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