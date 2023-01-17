Оксенова Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти25.10.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1874 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1886 ст.
Дочь: Данилова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Данилов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
29.09.1887
Сын: Данилов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Данилов Петр Яковлевич
Смерть
25.10.1914 ст.