Чередов Афанасий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Афанасий Александров

Чередов Афанасий Александров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Чередов Александр Власов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Чередов Пронка Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Чередов Илья Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Чередов Степан Афанасьев

Мать ребёнка: Чередова Мария

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Чередов Кирилл Афанасьев

Мать ребёнка: Чередова Мария

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Чередов Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: Чередова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
После 1706
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close