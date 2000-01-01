Чередов Афанасий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: Чередов Александр Власов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1691
Мать ребёнка: Чередова Мария
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: Чередова Мария
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Чередова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
После 1706