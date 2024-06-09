Чапко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манкевич (Чапко) Анна (Галина) Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: Завалко (Чапко) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: Глушко (Чапко) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1913

Дочь: Колесниченко (Чапко) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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