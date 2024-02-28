Екатерина Казмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Казмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Дорохин Михаил Давыдов?

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сын Дорохин Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Сын Дорохин Михаил Давыдов?

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Дорохина) Ульянея

Отец ребёнка: Сын Дорохин Михаил Давыдов?

Смерть
Неизвестно

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