Екатерина Казмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Сын: Сын Дорохин Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Сын Дорохин Михаил Давыдов?
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Дорохина) Ульянея
Отец ребёнка: Сын Дорохин Михаил Давыдов?
Смерть
Неизвестно