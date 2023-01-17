Прасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ерофей Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Архипов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ефим Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Архипов
Смерть
Неизвестно