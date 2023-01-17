Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ерофей Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Архипов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ефим Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Архипов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Архипов

Смерть
Неизвестно
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