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Аляутдинов Абдулхак
Аляутдинов Абдулхак
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1981
Пол
Мужской
Отец
Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
1880 г.р.
Мать
Хабибуллина (Садрижанова) Саджиде
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович
Мать:
Хабибуллина Саджиде
Смерть
1981
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