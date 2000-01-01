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Андрей
Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1966
Пол
Мужской
Отец
Юрий
Мать
Алевтина
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
ДО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966
Отец:
Юрий
Мать:
Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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