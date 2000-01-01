Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966

Отец: Юрий

Мать: Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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