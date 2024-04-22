Серый Василий Якимович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Серый Яким
Мать: Серая Евдокия
Бракосочетание
17.01.1803
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Серая Мария Васильевна
Мать ребёнка: Серая Параскевия Никифоровна
Рождение ребёнка
12.02.1807
Мать ребёнка: Серая Параскевия Никифоровна
Рождение ребёнка
28.05.1811
Мать ребёнка: Серая Параскевия Никифоровна
Смерть
Неизвестно