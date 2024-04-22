Серый Василий Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерый Василий Якимович

Серый Василий Якимович

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Серый Яким

Мать: Серая Евдокия

Ивашков, Одеська область
Бракосочетание
17.01.1803

Жена: Серая Параскевия Никифоровна

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Серая Мария Васильевна

Мать ребёнка: Серая Параскевия Никифоровна

Рождение ребёнка
12.02.1807

Сын: Серый Антоний Васильевич

Мать ребёнка: Серая Параскевия Никифоровна

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
28.05.1811

Сын: Серый Никита Васильевич

Мать ребёнка: Серая Параскевия Никифоровна

Ивашков, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close