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Сатылков Ахмер

Место рождения

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 Башкирского кантона, 20 юрты

Дата рождения

1796

Дата смерти

Около 1840

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ярушев Сатлык

Мать: не указана

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 Башкирского кантона, 20 юрты
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ахмеров Гибатулла

Мать ребёнка: не указана

д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Смерть
Около 1840
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