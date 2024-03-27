Сатылков Ахмер
Место рожденияд. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 Башкирского кантона, 20 юрты
Дата рождения1796
Дата смертиОколо 1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ярушев Сатлык
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 9 Башкирского кантона, 20 юрты
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ахмеров Гибатулла
д. Якшимбетово, Оренбургской губернии, Оренбургского уезда, 2 башкирского кантона, 1 юрты.
Смерть
Около 1840