Халикова (Власова) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1965
Дата смерти?.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1965
Отец: Власов Анатолий Игнатьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
работник сорткомплекса «Юбилейный»
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.06.1989
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.2014
Причина смерти: Рак молочной железы.