Халикова (Власова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаликова (Власова) Елена Анатольевна

Халикова (Власова) Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1965

Дата смерти

?.07.2014

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1965

Отец: Власов Анатолий Игнатьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
работник сорткомплекса «Юбилейный»
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.06.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.2014
Причина смерти: Рак молочной железы.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.