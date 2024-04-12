Тюменцев Кузьма (Козьма) Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1866 ст.
Крещение
30.10.1866 ст.
Восприемники: • Булзинского села крестьянин Димитрий Сидиров Проскуряков • Карабальского села крестьянская дочь девица Евдокия Яковлева Тюменцова
Бракосочетание
18.01.1885 ст.
ОГАЧО: ф.226 (МК за 1885) л.20 запись №9 Поручители: • по жениху: — 2- или 3-юродный брат Тимофей Павлов Тюменцев; — Андрей Прокопьев Глазырин; • по невесте - её братья Глазырины Степан и Григорий Сам... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1886 ст.
Дочь: Анастасия Кузьминична (Косьмина)
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
07.02.1889 ст.
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
29.04.1894 ст.
Дочь: Мавра Кузьминична
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.
Дочь: Федосья Кузьминична
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
09.06.1901 ст.
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна
Смерть
Неизвестно