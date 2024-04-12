Тюменцев Кузьма (Козьма) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцев Кузьма (Козьма) Васильевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

29.10.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1866 ст.

Отец: Тюменцев Василий Григорьевич

Мать: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Крещение
30.10.1866 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Восприемники: • Булзинского села крестьянин Димитрий Сидиров Проскуряков • Карабальского села крестьянская дочь девица Евдокия Яковлева Тюменцова
Бракосочетание
18.01.1885 ст.

Жена: Тюменцева Татьяна Самойловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ОГАЧО: ф.226 (МК за 1885) л.20 запись №9 Поручители: • по жениху: — 2- или 3-юродный брат Тимофей Павлов Тюменцев; — Андрей Прокопьев Глазырин; • по невесте - её братья Глазырины Степан и Григорий Сам... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1886 ст.

Дочь: Анастасия Кузьминична (Косьмина)

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1889 ст.

Дочь: Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.

Сын: Тюменцев Адриан Кузьмич

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1894 ст.

Дочь: Мавра Кузьминична

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.

Дочь: Федосья Кузьминична

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1901 ст.

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Самойловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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