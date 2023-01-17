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Мартыненко Иван Семёнович

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.01.1887

Дата смерти

С 1910 по 1987

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1887

Отец: Мартыненко Семён Ильич

Мать: Мартыненко Матрона Никитична

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1887 по 1910
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
28.01.1905

Жена: Мартыненко Дарья Тимофеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Мартыненко Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Мартыненко Дарья Тимофеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Мартыненко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мартыненко Дарья Тимофеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Мартыненко Пётр Иванович

Мать ребёнка: Мартыненко Дарья Тимофеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1910 по 1987
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