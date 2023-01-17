Мартыненко Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения27.01.1887
Дата смертиС 1910 по 1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1887
Место жительства
С 1887 по 1910
Бракосочетание
28.01.1905
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Мартыненко Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Мартыненко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Мартыненко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мартыненко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.06.1910
Мать ребёнка: Мартыненко Дарья Тимофеевна
Смерть
С 1910 по 1987