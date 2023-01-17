Власова (Власова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Николай
Отец ребёнка: Власов Фока
Рождение ребёнка
1875
Сын: Власов Иван
Отец ребёнка: Власов Фока
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Власов Фока
Рождение ребёнка
1882
Сын: Власов Абросим
Отец ребёнка: Власов Фока
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Фока
Смерть
Неизвестно