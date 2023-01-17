Власова (Власова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Николай

Отец ребёнка: Власов Фока

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Власов Иван

Отец ребёнка: Власов Фока

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Власов Фока

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Власов Абросим

Отец ребёнка: Власов Фока

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Фока

Смерть
Неизвестно
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