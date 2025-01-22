Петр Давидович
мужской, родился Около 1790, Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер 1842, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецДавид ДанииловичОколо 1770 г.р.
МатьМатренаОколо 1773 г.р.
Дети
Василий Петрович1795 г.р.
ВасилисаОколо 1808 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
Около 1790
Отец: Давид Даниилович
Мать: Матрена
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1808
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Данииловна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Егор Петрович
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1842