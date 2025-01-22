Петр Давидович Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Петр Давидович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1790, Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер 1842, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Давид ДанииловичОколо 1770 г.р.
Мать
МатренаОколо 1773 г.р.
Дети
Василий Петрович1795 г.р.
ВасилисаОколо 1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Давид Даниилович

Мать: Матрена

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1795

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Марфа

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Марфа

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Данииловна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Егор Петрович

Мать ребёнка: Марфа

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1842
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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